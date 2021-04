Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruch am Pferdestall in St. Andreasberg

Goslar (ots)

St. Andreasberg: In der Zeit von Donnerstag (01.04.2021), ca. 16:30 Uhr, bis Freitag, 02.04.2021, kam es in St. Andreasberg zu einem Einbruch in ein unbewohntes Gebäude. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Geräteraum, welcher zu einer Pferdekoppel gehört. Vermutlich hat sich der bislang unbekannte Täter verletzt, als er versuchte, in das Gebäude zu gelangen. Am und im Gebäude können mehrere Blutspuren gesichert werden. Der entstandene Schaden wird zunächst auf 150EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

