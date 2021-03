Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Streit mit Körperverletzung unter Jugendlichen in Stuhr - Verkehrsunfälle in Diepholz und Stuhr ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Streit unter Jugendlichen

Ein Streit unter Jugendlichen endete gestern gegen 16.30 Uhr an einem Spielplatz in der Straße Im Ring mit einer Körperverletzung. Ein Jugendlicher wurde von seinem Kontrahenten, ebenfalls Jugendlicher, im Gesicht und am Kopf verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer nun in diesem Fall Täter und wer Opfer ist, lies sich von den eingesetzten Polizisten*innen gestern Nachmittag nicht klären. Von den weiteren anwesenden Jugendlichen gab es unterschiedliche Aussagen bzw. bestand überwiegend keinerlei Interesse an der Aufklärung des Sachverhaltes. Die Polizei nahm die Personalien auf, erteilte Platzverweise und hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Auf der B 51, Ecke Ristedter Straße, kam es am Dienstag gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Bassumerin befuhr die Hauptstraße in Richtung Neukrug. Auf der Höhe der Ristedter Straße wurden sie von einem unbekannten Fahrzeug ohne ausreichenden Sicherheitsabstand überholt. Sie erschrak, verriss das Lenkrad ihres Daihatsu und kam rechts von der Straße ab. Der Pkw kam auf dem Feld zum Stehen. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro. Der Überholer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Einbruch

Gegen 23.10 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsalarm aus einer Schlachterei an der Wulfhooper Straße gemeldet. Die eintreffenden Polizisten*innen konnten zwar keine Einbrecher mehr antreffen, aber Spuren eines Einbruches. Danach müssen der oder die Täter durch ein Fenster in die Firma eingestiegen sein. Im Büro wurden Schreibtische und Schränke durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Einbrüche

In ein Betonwerk am Bramstedter Kirchweg wurde in der Zeit von Montag; 19.00 Uhr bis Dienstag, 05.45 Uhr eingebrochen. Entwendet wurde nichts, der angerichtete Sachschaden beträgt allerdings 1000 Euro. Ebenfalls von Montag, 21.00 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Carl-Zeiss-Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest; der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Wem in beiden Fällen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu melden.

Asendorf - Diebstahl

Vom Gelände des Edeka-Marktes am Altenfelder Weg wurden in der Zeit von Montagabend, 18.00 Uhr, bis Dienstagfrüh um 06.30 Uhr 290 grüne Obst-/Gemüsekisten entwendet. Der oder die Täter sind vermutlich über den Zaun auf das Außengelände des Supermarktes gelangt. Wie die Kisten abtransportiert wurden, ist bisher noch unklar. Wer etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Diepholz - Verkehrsunfall

Gegen 20.00 Uhr geriet eine 84-jährige Pkw-Fahrerin auf der Ortsumgehung (B 51) nach rechts gegen die Leitplanke und fuhr danach weiter. Die Polizei konnte die Rentnerin unweit der Unfallstelle anhalten. Die 84-Jährige war unverletzt. Aufgrund ihres Zustandes wurde ihr aber die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Es folgt ein Bericht an die Führerscheinstelle.

Sulingen - Versuchter Automatenaufbruch

Am Mittwoch, 17.03.2021, gegen 03:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in Sulingen, Kurze Heide, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Mutmaßlich mittels eines Feuerwerkskörpers ist der Unbekannte den an der Hauswand eines Cafe angebrachten Automaten angegangen. Bei dem Täter soll es sich um einen korpulenten jungen Mann gehandelt haben, der eine blaue Jacke, weiße Schuhe und eine Kappe trug. Der Täter konnte in Richtung Bogenstraße unerkannt entkommen. Am Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell