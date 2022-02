Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut E-Scooter ohne Versicherungsschutz festgestellt

Grünstadt (ots)

Am 15.02.2022, gegen 16:00 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Grünstadt einen 13-jährigen Verkehrsteilnehmer, welcher mit seinem E-Scooter im Bereich der Asselheimer Straße auf dem Gehweg unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug nicht die erforderliche Versicherungsplakette angebracht war und kein entsprechender Versicherungsschutz bestand. Was zunächst wie ein Bagatelldelikt erscheint kann in der Praxis weitreichende Folgen haben. Neben der Tatsache, dass ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wird, kann es im Falle eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung des E-Scooters aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes zu weitreichenden finanziellen Folgen kommen. Da in der Vergangenheit bereits häufiger E-Scooter ohne Versicherungsschutz festgestellt wurden, weist die Polizei darauf hin, dass die Benutzung von E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum erst ab dem Alter von 14 Jahren, sowie ausschließlich mit gültigem Versicherungsschutz, gestattet sind.

