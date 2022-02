Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Grünstadt (ots)

Am 15.02.2022, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich auf der Weinstraße in Grünstadt (OT Asselheim) ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Worms übersah beim Einfahren in einen Kreisverkehr den 31-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde von dem Fahrzeug erfasst, prallte zunächst auf der Motorhaube bzw. der Windschutzscheibe des Pkw auf und stürzte anschließend zu Boden. Der 31-jährige Fahrradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Pkw mehrere Frakturen und musste zur weiteren Behandlung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Die Tatsache, dass es nicht zu weitreichenderen Verletzungen kam war nur dem Umstand zu verdanken, dass der Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt einen entsprechenden Fahrradhelm trug und somit dessen Kopf geschützt war.

