POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.11.2021, zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr, wurde in der Fußgängerzone / Rheinbrückstraße in Bad Säckingen ein motorisierter Außenschirm einer Buchhandlung beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug dürfte diesen beim Vorbeifahren gestreift und dadurch beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Fußgängerzone in diesem Bereich wird durch Lieferverkehr recht stark frequentiert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen unter folgender Telefonnummer zu melden: 07761 934-0.

