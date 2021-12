Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 01.12.2021, auf der B 34 an der Kreuzung nach Bechtersbohl bei Oberlauchringen sind zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 14:45 Uhr hatte ein 32 Jahre alter VW-Fahrer die Kreuzung geradeaus gequert. Dabei kollidierte er mit einem auf der bevorrechtigten B 34 in Richtung Klettgau fahrenden Ford. Durch die Aufprallwucht wurden beide Fahrzeuge gedreht und von der Straße geschleudert. Während der VW-Fahrer den Unfall unversehrt überstand, verletzten sich im Ford der 22 Jahre alte Fahrer und seine 56 Jahre alte Beifahrerin leicht. Sie kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 4500 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

