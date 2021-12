Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unklarer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 26.11.20211, gegen 22.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Umgehungsstraße zwischen der Freiburger Landstraße und "Am Wöldele" in Opfingen.

Hierbei kam aus bislang ungeklärten Gründen eine 28-jährige Autofahrerin von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Die Frau blieb unververletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1 Promille.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

