POL-FR: Grafenhausen: Gabelstapler kippt um - Fahrer verletzt sich

Am Mittwochabend, 01.12.2021, ist ein Gabelstapler auf einem Betriebsgelände in Grafenhausen umgekippt. Der 42 Jahre alte Fahrer verletzte sich dabei und musste ins Krankenhaus. Gegen 18:25 Uhr dürfte das Arbeitsgerät beim Rangieren umgekippt sein. Die Ermittlungen zu genauen Geschehensablauf dauern an. Der Gabelstapler wurde beschädigt.

