Zeugen fanden am Dienstag in Baiereck ein erlegtes Reh.

Zeugen entdeckten in einem Gebüsch in der Köhlerstraße ein erlegtes Reh. Sie informierten den zuständigen Jagdausübungsberechtigten. Der erstattete dann eine Anzeige bei der Polizei. Vermutlich von Montag auf Dienstag erlegte ein Unbekannter das Reh und schnitt ihm den Kopf ab. Den Körper legte der Unbekannte in ein Gebüsch. Das Polizeirevier Uhingen (Telefon 07161/93810) hat die Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen und sucht Zeugen, denen Verdächtiges von Montag auf Dienstag in der Köhlerstraße aufgefallen ist.

