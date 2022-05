Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein 35-jähriger Motorradfahrer, als er nahe Bruchhausen beim Abbiegen auf die Bundesstraße B3 die Kontrolle über sein Kraftrad verlor und schwer stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 35-Jährige mit seiner Kawasaki gegen 15:15 Uhr die Landstraße von Bruchhausen kommend in Richtung B3. An der Einmündung wollte er nach rechts auf die B3 abbiegen und hielt hierfür zunächst an der dortigen Haltelinie an. Als er schließlich anfuhr, gab er offenbar zu viel Gas und verlor nach einigen Metern die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge stürzte der 35-Jährige mit seiner Maschine in den Grünstreifen und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten Verletzten zunächst vor Ort, bevor er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die B3 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell