Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in einer niedrigen fünfstelligen Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der Linkenheimer Landstraße in Karlsruhe.

Eine 28-jährige Fahrerin eines Smart war gegen 13.40 Uhr auf der Linkenheimer Landstraße stadtauswärts unterwegs. Nach den derzeitigen Ermittlungen der Polizei übersah sie wohl die Vorfahrt einer 38-jährigen Autofahrerin, die aus der Johann-Georg-Schlosser-Straße kam. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Während die 38-Jährige leicht verletzt wurde, kam die mutmaßliche Unfallverursacherin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro.

Die Fahrerin des Smart muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell