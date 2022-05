POL-KA: (KA) Waldbronn - Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Karlsruhe (ots) - Eine unbekannte Personengruppe griff am Dienstag gegen 17 Uhr an der S-Bahnhaltestelle Grenzstraße in Linkenheim-Hochstetten zwei junge Männer im Alter von 23 und 19 Jahren an und raubte eine Silberkette. Die sechs- bis siebenköpfige Gruppe sprach wohl die Männer zunächst an. Im Laufe des Gespräches griffen etwa fünf der Unbekannten ...

