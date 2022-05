Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Ladendieb reißt sich los

Zigaretten klaute am Dienstag in Blaubeuren ein Unbekannter.

Gegen 15.00 Uhr soll der Täter Zigaretten in einem Geschäft in der Zementwerkstraße eingesteckt haben. Die soll der Mann auf unbekannte Weise aus der gesicherten Zigarettenauslage entnommen haben. Eine Zeugin beobachtete dies und berichtete es später der Polizei. die 34-Jährige sagte, dass sie den Mann am Arm festhielt, um ihn an der Flucht zu hindern. Der riss sich aber los, stieß ihr mit dem Ellenbogen in den Bauch und entkam. Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen nach dem mutmaßlichen Dieb, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Der Täter soll ca. 20 Jahre alt und ein "südeuropäischer Typ" sein, so die Zeugin. Er sei schlank gewesen und habe mit ausländischem Dialekt gesprochen. Der Mann habe etwas längere, schwarze Haare. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jacke, schwarzem T-Shirt und Jeans gewesen. Durch das Losreißen sei sein T-Shirt zerrissen.

Die Polizei Blaubeuren (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die den Täter gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

