Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl in Schalke-Nord vereitelt

Gelsenkirchen (ots)

Mitarbeiter einer Firma in Schalke-Nord haben am Montag, 11. April 2022, einen Diebstahl von ihrem Firmengelände verhindert. Gegen 17.25 Uhr fuhr ein Auto auf das Gelände an der Hafenstraße. An einem Altmetall-Container hielt der Wagen, zwei Männer stiegen aus und leerten den Container nahezu vollständig. Das Altmetall verluden sie in ihr Auto. Als ein 61-jähriger Mitarbeiter dies bemerkte und die beiden Männer ansprach, versuchten diese umgehend das Gelände zu verlassen. Der Gelsenkirchener verschloss daraufhin das Zufahrtstor und alarmierte die Polizei. Die beiden 31 und 24 Jahre alten Männer wurden von den Beamten vorläufig festgenommen, ihr Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt.

