Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Häuslicher Gewalt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 09.04.20022 gegen 03:30 Uhr erhielt die Polizei Gelsenkirchen Kenntnis über eine Häusliche Gewalt im Stadtteil Bulmke-Hüllen. Nach dem Eintreffen am Einsatzort trafen die eingesetzten Beamten den alkoholisierten Tatverdächtigen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an. Der 31jährige Gelsenkirchener reagierte beim Anblick der Polizei sofort aggressiv, beleidigte die Beamten und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Nachdem der Mann schließlich einen Beamten körperlich anzugreifen versuchte und aus diesem Grunde durch den Einsatz von Pfefferspray abgewehrt werden musste, konnte er nach erheblichem Widerstand, in dessen Verlauf er die Beamten bespuckte, schlug und trat, gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Währenddessen beleidigte und bedrohte der Gelsenkirchener die Beamten weiterhin auf das Übelste. Schließlich musste der Tatverdächtige dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen der angezeigten Körperverletzungen im Rahmen der Häuslichen Gewalt sowie der Widerstandshandlungen, Beleidigungen und Bedrohungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell