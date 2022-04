Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrerin nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer ist am Freitagmorgen, 8. April 2022, eine Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Ein 43-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen war um 6.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Mühlenstraße unterwegs und wollte von dieser nach links in die Gräffstraße abbiegen. Dabei stieß sein Wagen mit dem Roller der entgegenkommenden 50-Jährigen zusammen, die ebenfalls über die Mühlenstraße fuhr. Die Gelsenkirchenerin wurde bei der Kollision schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

