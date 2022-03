Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Am gestrigen Montag wurden der Polizei zwei Einbrüche in ein Mehrfamilienhaus in der Josefstraße gemeldet. Entwendet wurden elektronische Geräte und Schmuck.

Um 06:20 Uhr alarmierte die Bewohnerin der Obergeschosswohnung in der Josefstraße die Polizei. Bei der Rückkehr in ihr Zuhause fiel auf, dass die Balkontür geöffnet war. Sie sah noch, wie eine verdächtige Person durch den Hof davonlief. Die Polizei stellte Hebelspuren an Haus- und Wohnungstür fest. Entwendet wurden zwei Smartphones und ein Tablet. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Der flüchtige Mann wird als etwa 20 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug zur Tatzeit ein blaues Sweatshirt und einen schwarzen Rucksack und lief Richtung Schulstraße davon.

Später am Montag, gegen 17:00 Uhr, kehrte auch der Bewohner der Wohnung im Erdgeschoss nach Hause zurück. Auch er musste feststellen, dass Räumlichkeiten durchsucht wurden und dass Schmuck entwendet wurde. Er verständigte die Polizei.

Im Falle der Obergeschosswohnung, in dem Smartphones und ein Tablet entwendet wurden, konnten die Geschädigten keine Angaben zu den IMEI-Nummern der Geräte machen, sodass diese nicht zur Fahndung ausgeschrieben werden konnten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgendes hin: Viele Wertsachen besitzen Individualnummern, anhand derer sie nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben werden können. Im Fall der Auffindung können sie so ihrem Besitzer zugeordnet werden. Deshalb raten wir: Legen Sie eine Liste Ihrer Wertgegenstände mit Individualnummern an, sodass diese bei einer Anzeigenerstattung problemlos mitgeteilt werden können. Bei Wertgegenständen, die nicht über eine solche Nummer verfügen, können besondere Merkmale notiert und Fotos gefertigt werden.

Die IMEI-Nummer ihres Smartphones können sie sich in den meisten Fällen mit der Tastenkombination *#06# anzeigen lassen. Sie finden sie ansonsten auf der Originalverpackung ihres Gerätes oder können sie in den Geräteeinstellungen recherchieren.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

