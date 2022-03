Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in zwei Grundschulen

Aldenhoven (ots)

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in zwei Grundschulen in Aldenhoven ein.

Der 39-jährige Hausmeister einer Grundschule in der Schwanenstraße entdeckte die eingeschlagene Scheibe am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr. Offensichtlich hatten Unbekannte durch das Loch in der Fensterscheibe, die zu einem Klassenzimmer gehört, gegriffen und hatten dann den Fenstergriff umgelegt. Anschließend stiegen sie durch das geöffnete Fenster in den Raum ein. Dort durchwühlten sie einen Schrank und das Lehrerpult. Angaben zur Tatbeute konnte der Hausmeister, der zuletzt am Freitag gegen 17:00 Uhr an der Schule nach dem Rechten gesehen hatte, nicht machen.

Etwa im selben Zeitraum, also zwischen Freitag, 18.03.2022, 14:00 Uhr, und Montag, 21.03.2022, 07:00 Uhr, hatten sich bislang unbekannte Täter auch an einer zweiten Grundschule, ebenfalls in der Schwanenstraße, zu schaffen gemacht. Hier schlugen sie, nach Angaben des 32 Jahre alten Hausmeisters, gleich zwei Fensterscheiben ein. Auch dort durchwühlten sie in zwei Klassenzimmern Schränke und die Lehrerpulte.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

