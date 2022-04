Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Raub in Supermarkt gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein unbekannter Räuber am Mittwoch, 6. April 2022, Bargeld in einem Supermarkt erbeutet hat, sucht die Polizei den flüchtigen Täter und Zeugen. Der Unbekannte betrat gegen 21 Uhr das Geschäft an der Taubenstraße in Scholven und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Angestellte zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem ihm dieses ausgehändigt worden war, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Bachstraße. Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hat eine athletische Statur und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Er war mit einem schwarzen Trainingsanzug und schwarzen Sportschuhen der Marke Adidas bekleidet, trug zudem schwarze Latexhandschuhe und hatte sein Gesicht mit einer schwarzen Sturmhaube bedeckt. Auffällig waren seine Tränensäcke unter beiden Augen. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

