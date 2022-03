BPOL NRW: Hoch über Düsseldorf - Neue Bundespolizisten vereidigt

Düsseldorf (ots) - Die Nutzung von Cloud-Services in modernen Unternehmen ist nicht mehr wegzudenken. Wie in anderen Ländern auch gewinnen diese Dienste in Österreich mehr und mehr an Bedeutung. Um österreichische Unternehmen umfangreich zu Risiken zu beraten und abzusichern, ist Parametrix gemeinsam mit INFINCO ...

mehr