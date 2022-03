Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ernennung und Vereidigung von über 50 neuen Kolleginnen und Kollegen - Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf erhält Personalzuwachs

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Düsseldorf (ots)

Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung wurden am gestrigen Montag (28.02.2022) insgesamt 52 Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger bei der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf zur Polizeimeisterin und zum Polizeimeister ernannt. Die Ernennungen wurden im coronabedingt kleinen Rahmen durch den Leiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf, Herrn Polizeidirektor Klaus Kirsch, durchgeführt.

"Ich freue mich, Sie hier an Nordrhein-Westfalens größtem Flughafen begrüßen zu dürfen, denn Sie werden hier gebraucht!" So begrüßte Polizeidirektor Klaus Kirsch seine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für die über 600 Beschäftigten bei der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf, davon über 500 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, bedeutet dies einen nennenswerten Personalzuwachs. Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ist für die grenzpolizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs sowie die Luftsicherheit zuständig. Nach einer intensiven fachlichen Unterweisung in die Aufgabenbereiche einer Flughafendienststelle werden die neuen Kolleginnen und Kollegen die Dienstgruppen der Inspektion tatkräftig unterstützen.

Die Beamtinnen und Beamten begannen ihre zweieinhalbjährige Ausbildung zur Polizeimeisterin und zum Polizeimeister im Jahr 2019 in den Aus- und Fortbildungszentren der Bundespolizei in Bamberg, Eschwege, Neustrelitz und Swisttal. Neben theoretischem polizeilichen Fachwissen wurde den Anwärterinnen und Anwärtern hier praktisches Wissen aus den verschiedenen bundespolizeilichen Aufgabenbereichen vermittelt. Abgeschlossen wurde ihre Ausbildung durch eine Laufbahnprüfung, in welcher die Auszubildenden ihr Wissen unter Beweis stellen mussten.

Einen Tag darauf, am heutigen Dienstagmorgen (01.03.2022), wurden die frisch ernannten Polizeimeisterinnen und Polizeimeister dann vereidigt. Mit der Vereidigung leisten die Bundespolizeibeamtinnen und Bundespolizeibeamten ihren Diensteid. Dieser bekundet die Loyalität gegenüber der deutschen Verfassung und der in Deutschland geltenden Gesetze sowie die gewissenhafte Erfüllung der Amtspflichten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell