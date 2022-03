Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Bundespolizei im Ruhrgebiet begrüßt 10 neue Kollegen

Dortmund (ots)

Die für das Ruhrgebiet zuständige Bundespolizeiinspektion Dortmund, hat gestern (28. Februar) 10 neue Kollegen begrüßen dürfen. Mit dem Personal wächst die Inspektion weiter kontinuierlich auf. Im Rahmen einer Begrüßungszeremonie, welche in einem bereitgestellten Terminal stattfand, wurden die frisch ernannten Laufbahnabsolventen in ihrem zukünftigen Einsatzbereich, dem Flughafen Dortmund, empfangen.

In seiner Rede machte Polizeidirektor Sven Srol deutlich, welche Herausforderungen nun auf das neue Personal warten. Der Flughafen Dortmund konnte in den letzten Jahren eine steigende Anzahl an Fluggästen verzeichnen. Das bedurfte auch einem Aufwuchs an Grenzpolizisten. Die neuen Polizisten der Bundespolizei, treten schon ab dem heutigen Tage ihren Dienst an. In den ersten Wochen werden sie, neben dem Schichtdienst in ihrer neuen Einheit, geschult und auf die Besonderheiten einer Flughafendienststelle im Ruhrgebiet vorbereitet.

"Die Bundespolizei im Ruhrgebiet hat sie erwartet. Wir freuen uns, dass sie jetzt bei uns sind. Sie werden hier gebraucht", so der Inspektionsleiter, Sven Srol abschließend.

Am heutigen Vormittag (1. März) leisteten die neuen Kollegen ihren Schwur und wurden vereidigt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell