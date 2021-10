Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Wechselseitige Körperverletzung am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Am vergangenen Samstag kam es um die Mittagszeit zu einer wechselseitigen Körperverletzung am Offenburger Bahnhof. Laut derzeitigem Erkenntnisstand entwickelte sich zwischen einem 33- Jährigen angolanischen Staatsangehörigen und fünf deutschen Staatsangehörigen im Alter von 14 bis 19 Jahren zunächst eine verbale Streitigkeit. Diese gipfelte in eine körperliche Auseinandersetzung, wodurch ein Beteiligter eine blutige Nase davontrug und ärztlich behandelt werden musste. Bezüglich der Streitursache hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen.

