Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Durchsuchungen im Duisburger Norden und in Laar nach Überfall auf Juwelier

Duisburg (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (23. Februar) finden Durchsuchungen in mehreren Wohnungen und einem Vereinsheim im Duisburger Norden statt. Hintergrund ist ein mehrmonatiges Ermittlungsverfahren nach dem Überfall auf einen Juwelier am 11. Oktober 2021 an der Weseler Straße in Marxloh (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5043422).

An dem Einsatz sind neben den Ermittlern der Kriminalpolizei auch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei NRW, eine Einsatzhunderschaft und Diensthundführer beteiligt.

Es wird nachberichtet.

