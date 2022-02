Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Vier Autos aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (20. Februar) und in der Nacht zu Dienstag (21. Februar) etwa zwischen 18 und 8:50 Uhr vier Autos in Hochemmerich aufgebrochen. Die Fahrzeuge standen auf der Asterlager Straße, dem Essenberger Kirchweg und der Krefelder Straße. Die Täter schlugen Heck- und Seitenscheiben der Autos ein und stahlen unter anderem Werkzeug, eine Pressmaschine, ein Radio und ein Navigationsgerät.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 35 der Duisburger Polizei zu melden.

