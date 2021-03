Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Rasant unterwegs und vor der Polizei geflüchtet

Ein Autofahrer versuchte in der Nacht auf Dienstag mit seinem Auto vor einer Polizeistreife zu flüchten. Gegen 22.45 Uhr war ein Streifenwagen wegen einer Ruhestörung im Bereich eines Supermarktparkplatzes in Gemmingen unterwegs. Hier fiel ein silbergrauer VW Golf GTI auf diesem Kundenparkplatz auf. Als die Polizeibeamten den Mann in seinem Wagen kontrollieren wollten, fuhr er plötzlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung des Freibades davon. Die Beamten verfolgten den Pkw über die Bahnhofstraße, Eppinger Straße, Schwaigener Straße, Landstraße 592 und der Landstraße 1107 bis zur ersten Abfahrt nach Stetten. Hierbei fuhr der Fahrer mit seinem Fahrzeug teilweise rücksichtslos in Kreuzungen, Einmündungen oder Kreisverkehre ein, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten. Ebenfalls überholte er mit seinem VW Golf trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der gefährlichen Fahrweise des Golf-Fahrers. Ebenfalls werden Verkehrsteilnehmer, die durch den VW Golf gefährdet wurden, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise und Anzeigen nimmt das Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell