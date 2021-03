Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2021

Heilbronn (ots)

Eberstadt: Fußgänger schwer verletzt

Was sich am Montagabend in Eberstadt zugetragen hat, versucht aktuell die Polizei Heilbronn herauszufinden. Kurz nach 22 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass in der Neuenstadter Straße eine verletzte Person liegen würde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 29 Jahre alte Mann im Bereich der Hauptstraße von einem Auto angefahren worden war. Der Autofahrer war zunächst weggefahren, kam dann aber zurück und wurde vorläufig festgenommen. Der 36-Jährige war erheblich alkoholisiert und leistete Widerstand. An seinem orangefarbenen Mini entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Es besteht der Verdacht, dass der Fußgänger vorsätzlich angefahren wurde. Der Mini-Fahrer wurde deshalb am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen versuchtem Totschlag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen gehen indes weiter und es werden dringend Zeugen der Tat gesucht. Wer hat die die Kollision und die Flucht des 36-Jährigen beobachtet? Wem ist der orangefarbene Mini am Montagabend im Bereich Eberstadt und Weinsberg aufgefallenen? Hinweise gehen an die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131/104-4444.

