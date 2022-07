POL-BOR: Reken - Europolmasche verfängt

Gronau (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 30.06.2022, 20.00 Uhr, bis Freitag, 01.07.2022, 19.45 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam über eine Nebeneingangstür in ein Wohnhaus am Amelandsweg ein. Entwendet wurde ein Tresor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) ...

