POL-BOR: Gronau - Einbrecher entwenden Tresor

Gescher (ots) - Ca. 800 Kilogramm Messing, ca. 300 Kilogramm Kupfer und mehrere Werkzeuge entwendeten Einbrecher aus einem Firmengebäude an der Schildarpstraße, in das sie in der Nacht zum Samstag, 02.07.2022, eingebrochen waren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) ...

mehr