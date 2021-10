Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Aufgefahren - eine Leichtverletzte und 21.000 Euro Sachschaden

Wickede (ots)

Die Polizei nahm am Mittwochnachmittag (6. Oktober) an der Kreuzung Wickeder Straße (B63)/Haarweg einen Auffahrunfall auf. Gegen 17.10 Uhr befuhr eine 34-jährige Werlerin mit ihrem VW die Wickeder Straße aus Richtung Werl kommend. Kurz vor der Kreuzung zum Haarweg bildete sich vor einer Ampel ein Rückstau, den die 34-Jährige zu spät wahrnahm. Sie fuhr daraufhin dem Mercedes-Benz eines 64-jährigen Mendener auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte der Mercedes gegen den davor stehenden BMW eines 30-jährigen Autofahrers aus Menden. Die Werlerin wurde anschließend leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass durch den Unfall der VW und Mercedes-Benz einen Totalschaden erlitten. (reh)

