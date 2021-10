Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mofa gestohlen

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Dienstag (5. Oktober), 15 Uhr, wurde von einem Grundstück an der Otto-Hahn-Straße ein Mofa der Marke "Piaggio", Typ SSL25 mit dem Versicherungskennzeichen 123KLS entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des Mofas machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

