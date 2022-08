Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bargeld bei Einbruch in Mehrfamilienhaus erbeutet

Lindlar (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sülztalstraße ist am Mittwoch (17. August) eingebrochen worden. In der Tatzeit zwischen 13 Uhr und 15 Uhr gelangten die Täter vermutlich über die Hauseingangstür in das Gebäude. Im ersten Stock machten sich die Einbrecher an einer Wohnungstür zu schaffen, sodass Holzstücke aus der Tür herausbrachen und das Türschloss verbogen wurde. In der Wohnung durchwühlten die Unbekannten mehrere Schränke sowie Schubladen und entkamen mit Bargeld. Hinweise richten Sie bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell