Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Streit und angebrannte Pizza sorgten für Polizei- und Feuerwehreinsatz ++ Geld aus Wohnung gestohlen ++ Betrugsversuch: Falsches Elster-Portal ++ Radarkontrolle: Mit 98 km/h in 50er-Zone geblitzt ++ Seehunde ins Wasser gescheucht ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Leer - Streit und angebrannte Pizza sorgten für Polizei- und Feuerwehreinsatz

In der Leeraner Mühlenstraße kam es am 11.08.22 gegen 14.15 Uhr zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Aufgrund von Rauchentwicklung und einer Schlägerei wurden die Einsatzkräfte zu einem Lokal gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu Körperverletzungen von mehreren sich kennenden Personen gekommen war. Nach aktuellen Ermittlungen hatten drei männliche Personen die Örtlichkeit aufgesucht und auf einen 17-jährigen Bekannten aus Leer eingeschlagen. Zudem bedrohten sie ihn mit einem Messer. Im Rahmen der darauffolgenden Rangelei wurden auch ein 10-Jähriger und ein 31-Jähriger verletzt. Die drei verletzten Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde zeitgleich eine Pizza im Ofen nicht rechtzeitig herausgenommen, die in Folge dessen anbrannte und für starke Rauchentwicklung sorgte. Die Polizei ermittelt.

Leer - Geld aus Wohnung gestohlen

Unter dem Vorwand, eine Messingkanne zu verkaufen, konnte sich ein Mann Zutritt in die Wohnung eines 62-jährigen Leeraners verschaffen. Dies nutzte der Mann, um eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten zu entwenden. Anschließend wurden mit der gestohlenen Bankkarte 1.000 Euro abgehoben. Die Polizei geht Hinweisen zum Tatverdächtigen nach und ermittelt. Es wird empfohlen, keine fremden Menschen in die Wohnung hineinzulassen.

Weener - Betrugsversuch: Falsches Elster-Portal

Ein 54-jähriger Mann aus Weener wurde in den vergangenen Tagen Opfer eines Betrugsversuchs. Demnach öffnete er vor wenigen Tagen die Webseite des angeblichen "Elsterportals" für Steuerangelegenheiten. Er scannte einen QR-Code mit seinem Smartphone, um die mobile Elsterapp herunterzuladen. Beim Installieren gab er auch seine Kreditkartennummer an. Es wurde seither bereits mehrfach erfolglos von unbekannten Tätern versucht, die Kreditkarte zu missbrauchen. Die Karte wurde gesperrt. Offensichtlich handelte es sich bei der Internetseite um einen Fake. Das offizielle Elsterportal ist unter der Webseite www.elster.de abrufbar. Auf dieser Internetseite wird zudem auf gefälschte E-Mails hingewiesen. Betrüger versenden Mails im Namen der Elster, des Finanzamtes oder des Bundeszentralamtes für Steuern, heißt es. Darin wird der Empfänger aufgefordert, einen Steuerbescheid oder eine Rechnung im Anhang zu öffnen. Die Elster weist darauf hin, dass nur Benachrichtigungen, nicht aber Steuerdaten oder Rechnungen im E-Mail-Anhang verschickt werden. Daher der Hinweis: Anhänge und Links sollten in keinem Fall geöffnet werden. Außerdem sollten keine Steuernummern, Kontoverbindungen, Kreditkartennummern und ähnliche vertrauliche Informationen per Mail verschickt werden.

Moormerland - Radarkontrolle: Mit 98 km/h in 50er-Zone geblitzt

Wie die Polizeidirektion Osnabrück mitteilte, kommt es in dieser Woche vermehrt zu Geschwindigkeitskontrollen. Am 11.08.22 führte die Polizei in Leer an der Timmeler Straße, Ecke Molkereistraße, in Moormerland eine Kontrolle durch, um Geschwindigkeitsüberschreitungen zu messen. An dieser Stelle außerhalb geschlossener Ortschaft sind 50 km/h erlaubt. Der Fokus lag in dieser Kontrolle auf klar erhöhte Geschwindigkeiten. In der Zeit zwischen 13.50 und 15.30 Uhr konnten 11 Geschwindigkeitsverstöße im Bußgeldbereich festgestellt werden. Tagesschnellster zur Messzeit war eine Person, die mit einer Geschwindigkeit von 98 km/h geblitzt wurde. Laut Bußgeldkatalog zieht dies ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot nach sich.

Borkum - Seehunde ins Wasser gescheucht

Zeugen meldeten am 10. und 11.08.22 in der Mittags- beziehungsweise Nachmittagszeit mehrere Vorfälle, in denen sich Personen Seehunde auf einer Seehundbank näherten und diese ins Wasser scheuchten. Bei den Beschuldigten handelte es sich um einen 26-Jährigen aus Göttingen, einem 24-Jährigen aus Osnabrück und einem 45-jährigen Niederländer. Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Seehunde in ihrer Ruhe zu stören und ins Wasser zu scheuchen ist verboten.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 11.08.22 zwischen 6.30 und 22.30 Uhr wurde ein grauer Renault Clio auf einem Parkplatz in der Georgstraße, Nahe Ausfahrt Zollhaus, beschädigt. Vermutlich verursachte ein Fahrzeugfahrer beim Befahren der angrenzenden Parklücke den Renault. Die linke Fahrzeugseite wurde erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die verursachende Person sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell