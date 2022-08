Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Ermittlungen nach Tötungsdelikt ++

Moormerland - Ermittlungen nach Tötungsdelikt

Die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden führen derzeit intensive Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt, welches sich in den Vormittagsstunden des 03.08.2022 zugetragen hat. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde eine 38-jährige Frau aus Moormerland von einem 43-jährigen Mann mit Wohnsitz in Wilhelmshaven durch Erwürgen getötet. Die Tat wurde bekannt, als sich eine Mitteilerin in den Morgenstunden des 04.08.2022 mit einem Hinweis an die Polizei in Wilhelmshaven gewandt hatte. Das Opfer und der Tatverdächtige standen in einer persönlichen Beziehung zueinander. Der 43-jährige Tatverdächtige wurde von Einsatzkräften der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde ein Unterbringungsbefehl gegen den Mann erwirkt. Die Ermittlungen zur der Tat werden fortgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell