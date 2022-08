Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Fahrerflucht ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Sachbeschädigungen an Schule und Kindergarten ++ Schockanrufe

Moormerland - Fahrerflucht

Zwischen dem 07.08. um 15 Uhr und dem 08.08. um 11.30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter blauer VW Golf hinten rechts beschädigt. Der Vorfall ereignete sich entweder auf einem Parkplatz in Warsingsfehn, Rudolf-Eucken-Straße, Höhe Hausnummer 20, oder in Veenhusen, Koloniestraße, Höhe Hausnummer 17. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich beim Verursacher um einen Fahrer eines weißen Fahrzeugs handeln. Zeugen und der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rheiderland - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Straße Soltborg in Jemgum sind zwischen dem 31.07. und dem 09.08. bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie verschafften sich Ermittlungen zufolge durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt und durchsuchten sämtliche Räume. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang nicht bekannt. Auch in ein zurzeit leerstehendes Haus in der Bahnhofstraße in Bunde ist zwischen dem 30.07. und dem 09.08.22 eingebrochen worden. Ersten Erkenntnissen nach wurde eine Geschirrspülmaschine entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bingum - Sachbeschädigungen an Schule und Kindergarten

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum 09.08.22 Zutritt zum Gelände der Schule am Deich in der Bingumer Ziegeleistraße. Drei dort stehende Gartenstühle wurden beschädigt und auf ein Vordach einer dort befindlichen Terrasse geworfen. Außerdem wurde ein Abgrenzungszaunelement zum Spielplatz beschädigt. In der selben Nacht wurde zudem der Briefkasten des Kindergartens in Bingum gewaltsam geöffnet und beschädigt. Der Inhalt des Briefkastens wurde dann am Boden unterhalb der dortigen Überdachung angezündet. Zudem wurde im Vorgarten des Kindergartens ein Baum mit einem Beil oder einer Axt abgeschlagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Schockanrufe

Eine 82-jährige Frau aus Leer erhielt gestern, 09.08.22, am Morgen einen sogenannten Schockanruf von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben. Sie gaben vor, dass eine Bekannte der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte, bei der eine Person ums Leben gekommen sei. Die Betrüger forderten die Frau auf, eine Kaution für ihre Bekannte in Höhe von 35.000 Euro zu zahlen. Als die Frau angab, nur 5.000 Euro zahlen zu können, fragten die Betrüger nach Schmuck und anderen Wertgegenständen. Nach 25 Minuten Telefongespräch erkannte die 82-Jährige den Betrugsversuch und beendete das Telefonat, ohne der Aufforderung nachzukommen. Auch ein 76-jähriger Leeraner wurde gestern Morgen von Betrügern angerufen. Zunächst war die vermeintliche weinende und schreiende Tochter am Apparat, die das Gespräch an einen falschen Polizeibeamten übergab. Als es zur Geldforderung kam, legte der Mann aus Leer auf. Die Polizei warnt vor solchen und ähnlichen Anrufen von falschen Polizeibeamten. In solch dramatischen Fällen wie geschildert, würde die Polizei die Familienangehörigen bzw. Kontaktpersonen persönlich in Kenntnis setzen und keinesfalls eine Kaution verlangen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell