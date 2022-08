Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Brand einer Hecke ++ Verkehrsunfall ++ Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt ++ Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Verkehrskontrollen: Sieben Fahrzeuge stillgelegt ++ Diebstahl aus Handtasche

Ostrhauderfehn - Brand einer Hecke

In der Nacht zu Montag, 08.08.22 wurde gegen 2.10 Uhr die Polizei und Feuerwehr zu einem Heckenbrand im Leda-Jümme-Weg in Langholt gerufen. Durch das Feuer wurde eine Kunststoffverkleidung einer angrenzenden Garage beschädigt worden. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Feuerwehr Langholt konnte das Feuer binnen weniger Minuten löschen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor. Die Brandursache wird weiter ermittelt.

Leer - Verkehrsunfall

In Moormerland kam es am 07.08.22 um 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Moormerland. An der Kreuzung Rudolfswieke/Logabirumer Straße/Heseler Straße wollte ein 78-jähriger Fiat-Fahrer aus Moormerland von der Rudolfswieke nach links in die Heseler Straße einbiegen. Dazu musste er die Logabirumer Straße überqueren. Dabei übersah er einen 44-jährigen Autofahrer aus Neukamperfehn, der die Logabirumer Straße geradeaus weiter befahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, allerdings kam es zu einem erheblichen Sachschaden von geschätzt 10.550 Euro.

Borkum - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Auf Borkum ist es in der Neuen Straße am 07.08.22 um 11 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern gekommen. Ein 51-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz fuhr in Richtung Alte Schulstraße und überholte in Höhe der Hausnummer 8 eine Gruppe von Fußgängern. Dabei übersah er einen 47-jährigen E-Bike-Fahrer aus Borkum, der ihm entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß. Der Borkumer wurde leicht verletzt. Am E-Bike entstand Sachschaden.

Hesel - Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

In Hesel kam es am 07.08.22 gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Auf der Auricher Straße (B72) fuhr ein 33-jähriger Skoda-Fahrer aus Wangerland in Richtung Bagband. In Höhe der Hausnummer 5 kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und stieß mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Peugeot-Fahrer aus Aurich zusammen. Dieser wurde leicht verletzt. An den Pkw entstanden Schäden von insgesamt 5000 Euro.

Emden - Verkehrskontrollen: Sieben Fahrzeuge stillgelegt

Die Polizei Emden führte von Freitag, 16.30 Uhr bis Samstag, 4 Uhr gesonderte Kontrollmaßnahmen hinsichtlich technisch sowie optisch veränderter Fahrzeuge innerhalb des Emder Stadtgebiets durch. Schätzungsweise 50 Fahrzeuge der so genannten Tuning-Szene wurden gesichtet, unter anderem bei Pkw-Ansammlungen auf Parkplätzen in der Fritz-Reuter-Straße und der Herderstraße. Außerdem unterstützten die Beamtinnen und Beamten aus Emden Maßnahmen im Leeraner Stadtgebiet, um ein dortigen hohes Aufkommen der Tuning-Szene aufzulösen. Insgesamt kontrollierte die Polizei bei dieser Maßnahme 30 Fahrzeuge aus Aurich, Norden, Leer und Emden. Dabei stellten sie 18 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. Sieben Fahrzeuge wiesen dabei erhebliche technische Mängel auf und wurden vor Ort stillgelegt. Bei elf Fahrzeugen kam es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Leer - Diebstahl aus Handtasche

Am 07.08.22 zwischen 13.30 und 13.40 Uhr wurde einer 75-jährigen Frau aus Leer ein Portemonnaie aus ihrer geschulterten Tasche gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Bahnhofsvorplatz in Leer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

