Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 06.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung, Bedrohung, Verstoß Waffengesetz ++ Beleidigung, Verstoß Waffengesetz, Ingewahrsamnahme ++ Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfälle mit Personenschäden ++

Emden - Körperverletzung, Bedrohung, Verstoß Waffengesetz

Emden - Am Freitag, 05.08.2022, 16.30 Uhr, kam es in der Neutorstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern aus Emden, in deren Verlauf ein 20jähriger Mann einen Jugendlichen am Hals ergriff und zudrückte, so dass dieser Schmerzen verspürte. Dann hielt der Angreifer dem Opfer drohend ein Messer an den Hals, ohne dies aber weiter einzusetzen. Schließlich entfernte sich der Täter vom Ort. Hierbei soll ein anderer 14jähriger Jugendlicher das Messer und auch einen Schlagring, der nicht zum Einsatz kam, von dem Täter übernommen und in der Nähe versteckt haben. Die Waffen wurden bei einer Nachsuche in direkter Nähe zum Tatort gefunden und sichergestellt. Der Angreifer und sein Gehilfe wurden ebenfalls in Tatortnähe angetroffen und befragt. Sie stritten die Tat ab. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen am Hals.

Emden - Beleidigung, Verstoß Waffengesetz, Ingewahrsamnahme

Emden - Am Samstag, 06.08.2022, 03.00 Uhr, kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen in der Petkumer Straße. Einer der Verursacher, ein 27jähriger Emder zeigte sich gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst verbal aggressiv. Er beleidigt die Einsatzkräfte aufs Übelste, war dabei sehr aufbrausend und unberechenbar. Zudem führte er einen Teleskopschlagstock mit sich. Eine Ingewahrsamnahme des nur leicht alkoholisierten Mannes war unvermeidbar. Ein anderer Beteiligter, ein 30jähriger Mann aus Emden führte ein Einhandmesser mit feststellbarer Klinge mit sich. Gegen beide Personen wurden Anzeigen gefertigt. Die Waffen wurden sichergestellt.

Emden - Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung -ZEUGEN gesucht!-

Emden - Im Zeitraum von Donnerstag, 04.08.2022, 21.30 Uhr, bis Freitag, 05.08.2022, 08.10 Uhr, drang im Treckfahrtsweg ein unbekannter Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in drei umfriedete Gärten ein, randalierte dort und beschädigte jeweils mehrere in den Gärten befindliche Gegenstände. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2300 Euro geschätzt.

Emden - Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und Sachschaden

Emden - Am Samstag, 06.08.2022, 00.49 Uhr, befuhr ein 17jähriger Mann aus Emden mit seinem Leichtkraftrad die Thorner Straße in Richtung Heilsberger Straße. Als er einen vor ihm fahrenden 16jährigen Radfahrer aus Emden überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Beide Personen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Emden - Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Emden - Am Freitag, 05.08.2022, 22.44 Uhr, lief ein 25jähriger Mann aus Großheide mit Freunden auf dem Gelände einer Tankstelle an der Straße An der Bonnesse. Ein 64jähriger PKW-Fahrer aus Emden fuhr mit seinem PKW, Ford Transit, hinter der Personengruppe ebenfalls auf das Gelände, um zu tanken. Als die Personengruppe dem PKW Platz gemacht hatte, sei der PKW-Fahrer mit zügigem Tempo angefahren und habe dabei dem Fußgänger am Fuß angefahren. Dieser wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Weener - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Weener - Am Samstag, gegen 00:10 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung ein 27jähriger Weeneraner mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

