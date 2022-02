Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Weiterer Einbruch im Fontaneweg+Vereinsheim eingebrochen+Festnahme nach Rollerdiebstahl+Graffiti geschmiert+Verkehrskontrollen+Unfälle

Gießen (ots)

Klein-Linden: Weiterer Einbruch

Wir berichteten bereits am Mittwoch (09.Februar) in einer Pressemeldung über einen Einbruch im Fontane Weg mit Diebesgut im Wert von 1.000 Euro: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5142699.

Nun wurde ein weiterer Einbruch bekannt. Diebe verschafften sich am Dienstag (08.Februar) gegen 18:45 Uhr und 20:30 Uhr Zugang zu einer Doppelhaushälfte im Fontaneweg. Auf unbekanntem Wege gelangen diese auf das Grundstück und öffneten die Terrassentür. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuckstücke und Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst 0641/7006-6555.

Klein-Linden: Einbruchsversuch

Die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte im Niebergallweg stellte am Mittwoch (09.Februar) gegen 15:30 Uhr Hebelspuren an ihrer Eingangstür fest. Unbekannte Täter hatten offenbar versucht, die Eingangstür aufzuhebeln und scheiterten. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: 0641/7006-6555.

Lollar: Ins Vereinsheim eingedrungen

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag (08.Februar) 23:00 Uhr und Mittwoch (09.Februar) 12:00 Uhr in ein Vereinsheim am Sportplatzweg ein. Sie hebelten eine Tür auf und bedienten sich an den Getränken. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2.000 Euro. Hinweis bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: 0641/7006-6555.

Gießen: Wertsachen gestohlen

Wertsachen in Höhe von 350 Euro waren die Beute eines Diebstahls in der Frankfurter Straße. Am Dienstag (08.Februar) parkte dort ein silberfarbener Opel Corsa zwischen 21:00 Uhr und 22:15 Uhr, als sich ein Dieb am Auto zu schaffen machte. Aus dem Auto fehlen ein Paar Schuhe und ein Rucksack. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641/7006-3755.

Gießen: Festnahme nach Rollerdiebstahl

Die Polizei hat Mittwochabend nach einem Scooterdiebstahl am Marktplatz drei Tatverdächtige festgenommen. Gegen 18.55 Uhr meldete ein Zeuge den Diebstahl der Polizei. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten Polizisten schnell zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren festnehmen, die einen pinkfarbenen Trolley mit sich führten. Einer war zunächst noch flüchtig. Die festgenommenen Asylbewerber aus Algerien und Marokko hatten zwar keinen E-Scooter dabei, aber offenbar mehrere gestohlene Bekleidungsstücke. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und nahmen die Langfinger mit auf die Wache. Kurze Zeit später stellte sich der dritte Verdächtige, ein 19-jähriger Asylbewerber aus Algerien, auf der Polizeistation. Die Ermittlungen zum Verbleib des Scooters dauern noch an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen und nach Abshcluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler das Trio wieder.

Hungen: Graffiti geschmiert

Unbekannte beschmierte zwischen Samstag (05. Februar) und Dienstag (08.Februar) an einen Sichtschutzzaun im Ingrid-Maybohm-Weg in gelber Farbe mit einen Schriftzug. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

In der Licher Straße zog eine Polizeistreife am Mittwoch einen 34-jährigen Fahrzeugführer aus dem Verkehr. Gegen 15.00 Uhr stoppten sie den Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges. Die Beamten bemerkten den Geruch von Marihuana. Schnell fanden sie die Quelle und entdeckten das Marihuana in der Jacke des 34-Jährigen. Er räumte ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Drogentest reagierte positiv und bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste eine Blutentnahme auf der Polizeiwache über sich ergehen lassen.

Gießen: Drogentest positiv auf Morphin

Der Drogentest verlief bei einer Verkehrskontrolle bei einem 56-jährigen Fahrzeugführer positiv auf Morphin. Beamte stoppten den Fahrer am Mittwoch gegen 21.55 Uhr in der Straße "Heide" in Gießen Klein-Linden. Nach einer Blutentnahme in der Polizeiwache durfte er wieder gehen.

Gießen: Zwei Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am Mittwoch gegen 22.40 Uhr erwischten Gießener Polizisten in der Straße "Magarethenhütte" zwei alkoholisierte Rollerfahrer. Während ein 24-Jähriger 0,74 Promille pustete, schaffte es sein 34-jähriger Kollege auf 1,88 Promille. Beide Fahrer mussten mit auf die Polizeiwache. Die Beamten leiteten gegen den 24-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und gegen den 34-Jährigen ein Strafverfahren ein.

Gießen: Autofahrer mit positivem Test

Donnerstagnacht (10.Februar) gegen 00.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Memeler Straße das Fahrzeug eines 21-Jährigen. Während der Kontrolle ergaben sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Ein freiwilliger Drogentest schlug positiv auf THC an. Zwecks Blutentnahme musste der 21-Jährige mit zur Wache kommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Bei Überholvorgang verunfallt

Ein 52-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger, ein 59-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem VW und ein zunächst Unbekannter befuhren am Donnerstag (10.Februar) gegen 05.45 Uhr die Bundesstraße 49 von Grünberg in Richtung Lindenstruth. Der VW setzte zum Überholen des LKWs an. Als der VW in Höhe des Unbekannten war, setzte auch dieser zum Überholvorgang an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der VW-Fahrer aus, geriet in den unbefestigten Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen den LKW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unbekannten führten zu einem 57-jährigen Mann aus dem Vogelsbergkreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 45-jähriger Mann aus dem Vogelsbergkreis befuhr mit seinem LKW inklusive Anhänger am Dienstag (08.Februar) gegen 17.00 Uhr die Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte. Ein 84-jähriger VW kam ihm mit seinem VW entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es dann zu einem Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell