Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Handtasche gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch

Bebra - Ein Einfamilienhaus in der Karlstraße wurde am Freitagabend (19.11.), in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus welchen sie mehrere hundert Euro Bargeld entwendeten. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtasche gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen am Samstagnachmittag (20.11.), gegen 17 Uhr, die Handtasche einer 57-jährigen Frau aus dem Kofferraum ihres Autos. Als die Dame aus Bad Hersfeld ihre Einkäufe auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Homberger Straße in ihren Kofferraum einlud, verwickelten sie zwei unbekannte Männer in ein Gespräch. Zeitgleich griff einer der Langfinger zu und entwendete die im Kofferraum befindliche Handtasche. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten fußläufig in Richtung eines naheliegenden Parkplatzes eines Getränkemarktes, wo sie in einen weißen Kombi zu einem weiteren unbekannten Mann einstiegen und in unbekannte Richtung wegfuhren.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 170 Meter groß - kurze, schwarze Haare - gebräunte Haut - dunkel gekleidet

Täter 2:

- männlich - etwa 160 Meter groß - dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren - trug einen weißen Rock mit schwarzen Streifen - trug eine Jacke mit schwarzen Streifen

Täter 3:

- männlich - circa 180 Meter groß - kurze, dunkle Haare - schmale Statur

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell