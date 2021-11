Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad unbefugt genutzt und beschädigt - Einbruch - Geldbörse entwendet - Einbruch

Vogelsbergkreis

Fahrrad unbefugt genutzt und beschädigt

Grebenhain - Unbekannte entwendeten am Montag (15.11.) ein Fahrrad von einem Schulgelände in der Hauptstraße. Bis zum darauffolgenden Dienstagmorgen (16.11.) hatten die Langfinger das Zweirad wieder vor dem Schulgebäude abgestellt. Das Rad wies jedoch Beschädigungen in noch unbekannter Höhe auf. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Ulrichstein - Unbefugt verschafften sich Unbekannte am Samstagvormittag (20.11.), in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung und einem Kellerraum in der Hans-Jakob-Bücking-Straße. Die Langfinger entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine Bohrmaschine noch unbekannten Werts und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse entwendet

Alsfeld - Zwei Unbekannte betraten am Samstagmittag (20.11.), gegen 14 Uhr, eine Gastronomie in der Straße "Pfefferhöhe" im Ortsteil Liederbach und verwickelten den dortigen Angestellten in ein kurzes Gespräch. Währenddessen griff einer der Langfinger nach der Geldbörse des Kellners. Noch bevor der Diebstahl bemerkt wurde, verließen die beiden Personen die Lokalität mit dem Diebesgut in Höhe mehrerer hundert Euro in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Alsfeld - Ein Einfamilienhaus in der Rimbergstraße im Ortsteil Lingelbach wurde von Samstag (20.11.) bis Sonntagvormittag (21.11.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher verschafften sich unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten ein Mobiltelefon sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

