Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Versuchter Betrug ++ Vortäuschen eines Betrugs ++ Siebenjährige bei Pkw-Unfall leicht verletzt ++ Fahrer wurde bewusstlos und verunfallte ++ Fahrerflucht ++ Unfall durch missachtete Vorfahrt ++ Motorradfahrer alleinbeteiligt verunfallt ++ Fußgängerin von E-Scooter angefahren

Brinkum - Versuchter Betrug

Ein 77-jähriger Mann aus Brinkum hat am 28.7.22 ein Schreiben eines angeblichen Inkassobüros erhalten, das sich als Partner der Schufa ausgab. Dem sei zu entnehmen, dass der Mann einen angeblichen Rechnungsbetrag in Höhe von 199,60 Euro trotz Mahnung nicht beglichen habe. Wofür diese Rechnung sei, ließ sich dem Dokument allerdings nicht entnehmen. Als Bankverbindung war ein rumänisches Konto angegeben, an das der Mann die Summe überweisen sollte. Dies tat der Mann nicht. Er gab gegenüber der Polizei an, bereits im Mai dieses Jahres ein ähnliches Schreiben erhalten zu haben, damals von einer angeblichen Anwaltskanzlei. In diesem Fall war er der Forderung nachgekommen, der Schaden konnte jedoch eingegrenzt werden, da seine Bank das Geld zurückgefordert hatte. Diese Betrugsmasche dieser falschen Schreiben der Schufa ist der Polizei keine unbekannte. Wie weisen darauf hin, solche Rechnungen, in denen keine Erreichbarkeiten der Firma stehen, keine Informationen über den Grund der Rechnung enthalten sind und eine ausländische Kontonummer angegeben ist, zu ignorieren und zu vernichten.

Emden - Vortäuschen eines Betrugs

Ein 31-jähriger Mann aus Emden erschien am 14.08.2021 im Emder Polizeikommissariat, um Strafanzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Als Grund nannte er Betrug und das Ausspähen von Daten, weil er eine Rechnung erhalten hatte, die laut seinen Angaben völlig unberechtigt wäre. Er habe demnach bei der angegebenen Firma, der er das Geld schulde, nichts bestellt. Dennoch hatte er ein Mahnschreiben eines Inkassobüros erhalten, wonach er eine Rechnung von knapp 3000 Euro begleichen müsse. Ermittlungen der Polizei haben nun ergeben, dass der Mann nachweislich bei dieser Firma Waren bestellt hatte und die Rechnungen nicht beglich. Er hatte damals offenbar gegenüber der Polizei vorgegeben, Opfer einer Straftat geworden zu sein, um sich der Zahlungsforderung zu entziehen. Aufgrund des Vortäuschens einer Straftat wurde ein Strafverfahren gegen den 31-Jährigen eingeleitet.

Moormerland - Siebenjährige bei Pkw-Unfall leicht verletzt

Ein 31-jähriger Mann wollte am 3.8.22 um 10 Uhr mit seinem grauen VW Tiguan rückwärts ein Grundstück in der Rudolf-Kinau-Straße verlassen. Dabei übersah er offenbar einen 78-jährigen Fahrer eines Renault Dacia Dusters, der die Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die siebenjährige Mitfahrerin des VW Tiguans leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro.

Uplengen - Fahrer wurde bewusstlos und verunfallte

Ein 50-jähriger Mann aus Uplengen befuhr am 03.08.22 gegen 17 Uhr die Appelhorner Straße in Richtung Nordgeorgsfehnkanal. Aufgrund eines medizinischen Notfalls wurde der Mann während der Fahrt bewusstlos und kam links von der Fahrbahn ab. Der Mitsubishi kam in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr geborgen und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden des Pkws wird auf 700 Euro geschätzt. Die Appelhorner Straße war während der Unfallaufnahme bis etwa 18 Uhr gesperrt.

Firrel - Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr am 02.08.22 zwischen 0 und 14 Uhr die Firreler Straße in Richtung Hesel. Etwa in Höhe der Klosterstraße kam die Person dann auf gerader Strecke aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen grauen Verteilerkasten, der dadurch stark beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Die Person, sowie Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Hesel (04950-995570) zu melden.

Detern - Unfall durch missachtete Vorfahrt

In Detern kam es an der Kreuzung B72/L21 am 03.08.2022 gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Frau aus Apen fuhr von der B72 ab und wollte auf die bevorrechtigte Potshauser Straße (L21) auffahren. Beim Rechtsabbiegen übersah sie einen 63-jährigen Pedelec-Fahrer aus Ostrhauderfehn, der auf der Potshauser Straße von links kam und geradeaus weiterfahren wollte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Pkw und am Fahrrad von insgesamt etwa 500 Euro.

Leer - Motorradfahrer alleinbeteiligt verunfallt

Ein 04.08.2022 gegen 1.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Großefehn mit seinem Motorrad die Papenburger Straße (B70) und beabsichtigte an der Spier-Kreuzung nach rechts in die Hauptstraße (B436) einzubiegen. Dabei kam er aus bislang unbekannten Gründen mach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine dortige Ampelanlage. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Emden - Fußgängerin von E-Scooter angefahren

Ein 23-jähriger Mann aus Emden befuhr am 03.08.2022 gegen 18.30 Uhr mit einem E-Scooter die Wolthuser Dorfstraße und beabsichtige, nach links in die Straße am Ems-Jade-Kanal einzubiegen. Dort stand unmittelbar hinter der Kurve eine 83-jährige Fußgängerin aus Emden. Dies bemerkte der Mann nicht rechtzeitig, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell