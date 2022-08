Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Betrugsmasche: Falsche Polizeibeamte rufen auf Borkum an ++ Fahrerflucht nach Unfall auf A31 ++ Bahn-Mitarbeiterin von Zuggast angegriffen ++ Diebstahl aus unverschlossenen Fahrzeugen ++ Diebstahl von Pflastersteinen ++ Boot nebst Trailer entwendet ++ Nachmeldung: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Borkum - Betrugsmasche: Falsche Polizeibeamte rufen auf Borkum an

Eine 65-jährige Borkumerin ist am 2.8.22 gegen 14 Uhr von einem Betrüger angerufen worden, der sich als Polizist der Polizei Borkum ausgab. Der Mann erklärte, dass in einem Verbrauchermarkt auf Borkum eingebrochen worden sein soll und fragte, ob sie etwas mitbekommen habe. Dann fragte der falsche Polizist, ob sie sich in letzter Zeit beobachtet gefühlt habe. Beide Fragen verneinte die Frau. Der unbekannte Mann entgegnete, dass bei dem Einbruch eine Liste mit 47 Namen gefunden worden sein soll. Die Frau erkannte die Betrugsmasche und legte auf. Rund zehn Minuten später rief der Unbekannte erneut als falscher Polizist an und versuchte die Glaubwürdigkeit für sich zu gewinnen. Sie solle sich eine dienstliche Telefonnummer aufschreiben, so der Betrüger. Die Frau beendete erneut das Telefonat und begab sich zur Polizeistation Borkum. Die Polizisten vor Ort konnten bestätigen, dass es sich bei dem Anrufer um einen Betrüger gehandelt haben muss. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die Betrüger diese Masche bei weiteren Insel-Bewohnern oder bei Personen aus dem Landkreis Leer und Emden durchführen. Deshalb weisen wir darauf hin, dass sensible Daten unter keinen Umständen am Telefon genannt werden dürfen. Bei Unsicherheiten kann die Polizei auf Borkum unter 04922-91860 angerufen werden oder alternativ die Polizeistation aufgesucht werden. Auch in Moormerland ist eine 71-jährige Frau am 1.8.22 von falschen Polizeibeamten angerufen worden. Die Betrüger teilten mit, dass die Tochter der Angerufenen angeblich einen Verkehrsunfall hatte, bei der eine Person tödlich verletzt wurde und dass nun eine Kaution von 126.000 Euro verlangt werde. Die Frau durchschaute den Betrug und legte auf. Die Betrugsart ist als sogenannter Schockanruf bekannt und sollte zur Anzeige gebracht werden. Sollte ein Unfall wie von den Betrügern beschrieben in der Realität vorfallen, würde die Polizei persönlich mit Betroffenen in Kontakt treten und es wäre keine Zahlung einer Kaution notwendig. Die Polizei betont noch einmal, dass die Betrüger am Telefon sehr glaubwürdig erscheinen. Davon sollten sich die Betroffenen nicht verunsichern lassen und sämtlichen Forderungen nicht nachkommen, sondern das Telefonat beenden.

Emden - Fahrerflucht nach Unfall auf A31

Am 01.08.2022 gegen 12.30 Uhr beabsichtigte der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger in Höhe der Anschlussstelle Emden-Ost in Fahrtrichtung Bottrop auf die A31 aufzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Mazdas, der auf dem Hauptfahrstreifen auf gleicher Höhe fuhr. Dieser musste auf den Überholfahrstreifen ausweichen. Dabei stieß er mit einem blauen VW Beetle zusammen, der auf der dortigen Überholspur fuhr. Es entstand Sachschaden, die Beteiligten blieben unverletzt. Der Fahrer der Sattelzugmaschine setzt seine Fahrt fort, ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Leer (0491-960740) zu melden.

Leer - Bahn-Mitarbeiterin von Zuggast angegriffen

Am 2.8.22 wurde gegen 17.45 Uhr die Polizei zum Leeraner Bahnhof gerufen, weil sich laut eines Bahnmitarbeiters eine renitente Person im Zug aufhalte, die andere Gäste massiv störte. Die Person sollte deshalb den Zug verlassen, damit der Bahnverkehr wiederaufgenommen werden kann. Bevor die Polizisten vor Ort eintrafen, hatte der 57-jährige Mann aus Hildesheim den Zug bereits verlassen. Zeugen berichten, dass er während seiner Flucht am Bahnsteig einer Bahn-Mitarbeiterin eine Kopfnuss gegeben hat. Bei dem Opfer handelte es sich um eine 37-jährige Leeranerin, die den Mann zuvor im Zug auf sein Fehlverhalten angesprochen hatte. Die Frau wurde leicht verletzt. Die eingesetzten Polizisten konnten den Beschuldigten mit Hilfe einer Personenbeschreibung im Nahbereich des Bahnhofs ausfindig machen. Er machte zu dem Vorfall keine Angaben. Die Bahn sprach dem Mann ein einjähriges Hausverbot für sämtliche Züge aus.

Emden - Diebstahl aus unverschlossenen Fahrzeugen

In Emden kam es am 2.8.22 erneut zu Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen. Aus einem Firmen-Lkw wurde zwischen 8 und 8.30 Uhr in der Kirchstraße ein Rucksack entwendet. Zwischen 12 und 13.30 Uhr entwendete der unbekannte Täter aus einem Mercedes Sprinter in der Osterstraße zwei Tablets und Bargeld. Die Polizei weist erneut eindringlich darauf hin, Fahrzeuge auch beim kurzen Verlassen abzuschließen und vor allem Wertgegenstände unter keinen Umständen im Fahrzeug zurückzulassen. Außerdem ist es ratsam, beim Verschließen eines Fahrzeugs mit Hilfe einer Funkfernbedienung zu überprüfen, ob das Fahrzeug auch wirklich verschlossen wurde.

Uplengen - Diebstahl von Pflastersteinen

Zwischen dem 16. und 22.7.22 wurde in Uplengen in der Alten Dorfstraße rund 100 Pflastersteine von einem Grundstück gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Boot nebst Trailer entwendet

Zwischen dem 21.6. und dem 2.8.222 wurde von einem Grundstück am Petkumer Sieltief in der Hammer Straße ein Boot entwendet. Es handelt sich um eine weiße Gleiter-Motorjacht, Name "Volantis", Baujahr 2007, Außenborder mit 150 PS, Marke Suzuki. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei.

Nachmeldung: Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bereits in unseren gestrigen Pressemeldungen teilten wir mit, dass am 28.7.22 zwischen 9 und 11 Uhr ein grauer Opel Meriva beschädigt wurde. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Osseweg abgestellt. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell