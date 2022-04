Lübeck (ots) - Am Freitag (01.04.2022) kam es in der Schlutuper Straße in Lübeck aufgrund eines vermeintlich gewaltsamen Streits zu einem Polizeieinsatz. Der Wohnungsnehmer zeigte sich uneinsichtig und aggressiv. Im Verlauf des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter von dessen Hund gebissen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen 11:30 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass es in einer Wohnung in einem ...

