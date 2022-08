Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 07.08.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Zweifacher Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (2) - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit - Verkehrsunfallflucht - Pkw überschlägt sich - Fund eines Artilleriezünders - Diebstahl einer Geldbombe ++

Zweifacher Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Emden - Am 07.08.2022 um 02:32 Uhr kommt es am Neuen Markt vor einer Diskothek zu einer Körperverletzung. Dabei schlägt eine 19-jährige Frau aus Emden einem 23-jährigen Mann aus Leer in das Gesicht. Aufgrund der Aggressivität der Frau soll diese dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Während der Verbringung schlägt und tritt sie diverse Male nach den Beamten. Nachdem sich ihr Gemütszustand zwischenzeitlich wieder beruhigt hatte, kommt es auf der Dienststelle des Polizeikommissariats zu einer erneuten Widerstandshandlung, indem die Frau erneut nach den Beamten schlägt und tritt. Bei beiden Widerstandshandlungen werden die Beamten nicht verletzt. Die Frau hat sich nun in drei Strafverfahren zu verantworten.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bunde - Am 06.08.20222 gegen 20:35 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Weener mit einem Pkw die Ahornstraße in Bunde. Im Rahmen einer Kontrolle ergab ein Test eine Beeinflussung durch Amphetamin. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen diesen eingeleitet.

Jemgum - Ebenfalls am 06.08.2022 kontrollierten Beamte gegen 20:50 Uhr in Soltborg einen 21-jährigen Mann aus Meppen auf einem Kleinkraftrad. Ein Test ergab eine Beeinflussung durch THC. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Ebenso wurde ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen diesen eingeleitet.

Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Emden - Am 07.08.2022 um 04:30 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Emderin befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Twixlum und touchierte dabei zunächst einen am Seitenrand abgestellten Pkw. Dadurch verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit einem weiteren Pkw am Seitenrand und überschlug sich mit ihrem Pkw. Vor Ort wird durch die Beamten ein Atemalkoholgehalt von 1,83 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Leer - Am 05.08.2022 in der Zeit von 09:15 Uhr bis 19:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz bei einem Verbrauchermarkt im Osseweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde der Pkw durch die 22-jährige Geschädigte aus Wiesmoor ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Als diese gegen 19:00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte wurde eine verkratzte und verbeulte Beifahrertür festgestellt. Zeugen, die Angaben zum Unfall tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich

Bunde - Am 06.08.20222 um 18:03 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Dänemark mit einem Pkw die A31 in Fahrtrichtung Emden. In Höhe des Parkplatzes Rheiderland kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort beginnende Außenschutzplanke auf. Dadurch hob das Fahrzeug ab und überschlug sich. Durch den Unfall wurden die vier Insassen leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme musste die A31 zeitweise halbseitig gesperrt werden.

Fund eines Artilleriezünders

Leer - Am 06.08.2022 um 12:50 Uhr meldet ein 49-jähriger Leeraner den Fund einer Granate in der Cirksenastraße. Diese habe er bei Gartenarbeiten festgestellt. Nach Besichtigung des Objektes wird festgestellt, dass es sich um einen Artilleriezünder handelt. Dieser wird durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entgegengenommen und fachgerecht entsorgt.

Diebstahl einer Geldbombe

Moormerland - Am 06.08.2022 in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 06:05 Uhr kommt es in der Dr.-von-Jhering-Straße in Höhe eines dortigen Bäckers zu einem Diebstahl. Durch einen Mitarbeiter der Bäckerei wird während des Entladens eine Geldbombe mit einem mittleren dreistelligen Betrag abgelegt. Diese wird durch eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

