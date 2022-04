Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heuballen angezündet/BMW und Mini im Ziel von Einbrechern

Iserlohn (ots)

Auf einem Feld an der Refflingser Straße wurden am Donnerstagnachmittag zwei Heuballen in Brand gesteckt. Die Täter hatten dazu zuvor offenbar mit einem spitzen Gegenstand die Folie der Ballen aufgeschnitten und anschließend die Feuer gelegt. Die beiden Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. An drei weiteren Heuballen stellten die Beamten zerschnittene Folien fest. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen laufen. (schl)

Neuwertige Autos der Marke BMW/Mini sind weiterhin ein Ziel von Einbrechern. In der Walter-Jost-Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen parkenden BMW 320d xDrive und einen MINI Cooper ein. Sie entwendeten jeweils den fest installierten Bordcomputer sowie weitere Elemente. In der Bremsheide traf es in derselben Nacht einen BMW325d und einen BMW320d. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Fahrzeugen, indem sie jeweils eine Scheibe zerstörten. Aus beiden Fahrzeugen wurden die Lenkräder entwendet. Aus dem VMW325d zudem der Boardcomputer. Zeugen werden gebeten sich unter 02371-9199-0 mit der Polizeiwache Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell