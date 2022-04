Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieseldiebstahl aus LKW/Verglasung an Sporthalle beschädigt

Hemer (ots)

Aus dem Tank eines Fahrschul-LKWs, der auf dem Verkehrsübungsplatz an der Sonnenblumenallee geparkt stand, entwendeten unbekannte Täter ca. 220Liter Diesel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Sie verschafften sich zunächst Zutritt zum Gelände, indem sie ein Metalltor aufbrachen. Außerdem knackten sie ein Vorhängeschloss, welches eine Schranke am Zugang des Platzes sicherte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02372-9099-0 an die Polizeiwache in Hemer. (schl)

An der Grundschule Deilinghofen beschädigten Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag, 15:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 08:30 Uhr einen Glasbaustein der Verglasung der dortigen Sporthalle. Die Täter lösten dazu einen Sperrpfosten in unmittelbarer Nähe der Halle und beschädigten anschließend damit den Baustein. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. (schl)

