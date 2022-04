Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Microsoft-Mitarbeiterin/ Einbruch in Wohnung

Plettenberg (ots)

Eine 63-jährige Plettenbergerin hat sich am Dienstagnachmittag der Dienste angeblicher Microsoft-Mitarbeiter bedient. Gegen 14 Uhr meldete sich die nur schlecht Englisch sprechende angebliche Microsoft-Mitarbeiterin bei ihr am Telefon und verkündete der Frau, dass ihr Laptop "infiziert" sei. Aber sie könne ihr helfen. Auf Anweisung der Anruferin installierte die Plettenbergerin mehrere Programme auf ihrem Laptop, die dem Fernzugriff auf den Rechner dienen sollten. Die Installationen scheiterten jedoch, so dass die angebliche Microsoft-Mitarbeiterin irgendwann aufgab. Die Plettenbergerin überkamen nachher Zweifel an der Richtigkeit, deshalb wandte sie sich an die Polizei. Die riet, den Computer vom Internet zu trennen, die besagte Software zu deinstallieren und das Gerät in einem Fachgeschäft untersuchen zu lassen. Die Polizei warnt immer wieder vor diesen betrügerischen Anrufen. Die Täter suchen nach Online-Banking-Zugängen oder bringen ihre Opfer dazu, für die Leistung oder Zusatz-Programme Gebühren zu bezahlen. Der dringende Rat der Polizei: Geben Sie Fremden gegenüber keine Daten preis und gewähren Sie keinem Fremden Zugriff auf ihre Computer! (cris)

Unbekannte hebelten am Mittwoch zwischen 07:30 und 12:30 Uhr die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße auf. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen in den Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

