POL-MK: Eingangstür beschmiert, Fenster eingeworfen

Iserlohn (ots) - Am Mittwochabend wurde eine Tankstelle an der Karl-Arnold-Straße überfallen. Um 19.35 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum, ging um den Tresen herum und zog eine Pistole. Er griff in die Kasse und zog Geldscheine heraus. Als eine Kundin in den Raum kam, flüchtete der Täter mit Waffe und Geld in den Händen und rannte bergab in Richtung ...

