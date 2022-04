Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beule in Auto getreten/ Diesel abgepumpt

Hemer (ots)

Ein 35-jähriger Mann hat am Mittwoch eine Beule in die Tür eines vorbeifahrenden Autos getreten. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Straße Auf dem Schilk. Kurz nach 15.30 Uhr stoppte sie an der Kreuzung, um auf die Urbecker Straße abzubiegen. Während sie dort wartete, kam der Unbekannte auf ihr Auto zu, trat einmal gegen die hintere Tür auf der Beifahrerseite und ging in Richtung Am Tannenkopf. Er hinterließ eine erhebliche Delle. Die Frau rief die Polizei. Die entdeckte den Mann in der Nähe. Er räumte die Tat ein, weil er "Probleme" habe.

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch das Tor zum Verkehrsübungsplatz an der Sonnenblumenallee aufgebrochen und dann rund 220 Liter Diesel aus einem dort abgestellten Lkw abgepumpt. (cris)

