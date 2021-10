Polizei Paderborn

POL-PB: Elektroradfahrer verletzt

Lichtenau-Kleinenberg (ots)

(mb) Auf der Hauptstraße ist am Montag ein Pedelec-Fahrer mit einem Auto zusammengestoßen.

Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 68-jähriger Ford-Tourneo-Fahrer auf der Elkenstraße zur Hauptstraße, um auf diese abzubiegen. An der Einmündung gilt "Vorfahrt achten". Ein 25-jähriger Elektroradfahrer nutzte den Radweg an der B68 entgegen der Fahrtrichtung und fuhr in Richtung Lichtenau. Der Radler machte eine Vollbremsung, um nicht mit dem Ford zu kollidieren und stürzte über den Lenker auf die Motorhaube des Autos. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

